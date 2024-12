Ilgiorno.it - Le poesie catartiche tra comicità e illusioni

Feste e spettacoli per dire addio al 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno. Il Veglione si terrà al Politeama dalle 21. Sul palco si alterneranno due comici e un magosta. Il nome più noto è quello di Flavio Oreglio che per anni è stato uno dei volti di punta a Zelig con le sue. Renzo Sinacori invece è un attore siciliano poliedrico con all’attivo numerose esperienze cinematografiche, teatrali e alla tv. Massimo Contati è un magosta milanese dalla forte vena comica. Anche lui è passato da Zelig, ha lavorato al fianco dei Fichi d’India e in tv è apparso a “Italia’s Got Talent“ e “Tù sì que vales“. Terminati gli spettacoli (verso le 23.15) tutti i sevesini sono invitati a raggiungere piazza Confalonieri al Villaggio di Natale per il conto alla rovescia con esibizioni, dj-set e la pista di pattinaggio aperta.