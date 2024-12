Ilgiorno.it - Lavori al cimitero, obiettivo per il 2025

Ilcittadino sarà uno degli obiettivi dell’anno nuovo per l’amministrazione comunale. Il primo passo è di prevedere alcuni interventi a costo zero: la possibilità arriverebbe da una estensione del contratto di servizio con l’azienda che attualmente ha in gestione il camposanto. Tra gli interventi al vaglio ci sono la copertura dell’area e la realizzazione di una nuova facciata, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla sistemazione dei vialetti. Al tempo stesso si lavora all’ampliamento della superficie e per questo, a partite dal nuovo anno, saranno avviate le sottoscrizioni per la vendita di loculi e cappelle. "In contemporanea – fa sapere l’assessore aipubblici, Francesco Santagostino – stiamo ragionando anche sulla nuova viabilità". Ma l’elenco deiin programma per il nuovo anno non si ferma a questo punto: tra quelli di maggiore rilievo ci sono la manutenzione delle strade, la sistemazione dell’area esterna al bocciodromo e la sistemazione dell’edificio che ospiterà la sede della Protezione civile, oltre a disporre di uno spazio che sarà utilizzato come magazzino comunale.