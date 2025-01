Bubinoblog - L’ANNO CHE VERRÀ: UN CAST D’ECCEZIONE PER IL CAPODANNO DI RAI1 CON MARCO LIORNI

La Calabria si prepara al bis con ildi, e quest’anno avrà come sfondo lo spettacolare lungomare di Reggio Calabria ealla conduzione.e “che” accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno dalla suggestiva Piazza Indipendenza di Reggio Calabria e lo faranno con la conduzione di, amico quotidiano di tutti i telespettatori della Prima Rete, accompagnato da tanti artisti.Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti del Veglione. Dalla Calabria, terra straordinaria, territorio che anno dopo anno conquista attenzione anche oltre il confine del nostro Paese per la sua bellezza, il pubblico sarà invitato a trascorrere il 31 dicembre all’insegna del divertimento, della serenità e dell’allegria.Reggio Calabria, città dei Bronzi, circondata dalle bellezze del suo territorio e del suo mare, con la sua storia e le sue tradizioni, dalle 21 circa, non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, ospiterà per oltre quattro ore una kermesse che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica.