Fanpage.it - La rinascita di “Simba delle Vele”: ora manca solo la persona giusta per un’adozione consapevole

Leggi su Fanpage.it

Simba viveva alle Vele di Scampia, la famiglia è stata sgomberata e non ha potuto portarla con sé. Ora è ospite in un rifugio a Napoli e cerca un'adozione. Ha sei anni, è di taglia contenuta ed è abituata a vivere in casa.