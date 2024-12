Perugiatoday.it - La musica piange la scomparsa prematura di Paolo Benvegnù

È morto a 59 anni, il padre nobile della scena alternativa italiana, raffinato cantautore che da oltre dieci anni aveva scelto l'Umbria, e Perugia in particolare, per vivere. E a Perugia e nei dintorni lavorava anche, collaborando non di rado anche con realtàli e artistiche.