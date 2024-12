Internazionale.it - La guerra ibrida per l’energia nell’est dell’Europa

Leggi su Internazionale.it

Laenergetica con la Russia è una delle forme assunte dal conflitto in corso sul fianco orientale dell’Unione. E intanto, in un inverno rigido, paesi come Moldavia e Ucraina rischiano di ritrovarsi senza elettricità e gas. Leggi