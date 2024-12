Ilrestodelcarlino.it - La diretta Rai fa il pieno di ascolti

Successo domenica pomeriggio per lasu Rai2 di Vuelle-Fortitudo. Ieri la Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il dato Auditel relativo alla gara, che ha fatto registrare un’audience media pari a 178K telespettatori, con 1.1 milioni di contatti ed uno share pari all’1.6%. Nel secondo tempo glisono saliti a quota 193K e lo share oltre 1.7%. Inserita nello spazio sportivo pomeridiano di Rai2, l’evento ha goduto del prestigioso lancio di Gigi Datome, ex-capitano azzurro e attuale capo delegazione della Nazionale. La rete ha offerto allada Pesaro uno spazio di 98 minuti, secondo per durata solo alla programmazione di ‘Cinema Rai2’ e superiore a quello riservato alla Domenica Sportiva. Relativamente all’offerta di pallacanestro in chiaro per singolo canale, si tratta del terzo dato di ascolto assoluto del 2024, dopo due delle gare di finale scudetto tra Milano e Virtus.