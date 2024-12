Fanpage.it - La Cina ha presentato il treno ad alta velocità più veloce del mondo

Il nuovo CR450 è testato per unamassima di 450 km/h, un limite che nelle tratte commerciali dovrebbe abbassarsi a 400 km/h. In Italia nel 2025 dovrebbe arrivare il Frecciarossa 1000, in grado di arrivare nelle tratte commerciali a 300 km/h.