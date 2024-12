Strumentipolitici.it - Kenya: proteste di piazza represse con la forza, arrestato un deputato

Capodanno diin. I manifestanti sono scesi ancora una volta inprotestare contro i rapimenti di cittadini. Sostengono che i colpevoli di tali azioni siano i servizi di intelligence e la polizia.Coinvolto anche unLa polizia della capitale Nairobi ha sparato i lacrimogeni per disperdere i manifestanti riuniti in sit-in, mentre altri marciavano nelle vie del centro. Fra di loro anche ildi opposizione Okiya Omtatah, poi trattenuto dalle autorità insieme ad altre dieci persone. La scorsa settimana Omtatah aveva sporto presentato domanda all’Alta Corte di Nairobi per la liberazione di sette cittadini. Secondo lui erano statitamente portati via dai poliziotti senza un regolare mandato di carcerazione.La Commissione nazionale per i diritti umani (KNCHR) ha lanciato un’indagine indipendente sull’eccessivo uso dellada parte dei poliziotti nel corso delle dimostrazioni di questi giorni.