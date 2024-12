Dailyshowmagazine.com - “Katmandu Mirko Piacentini Remix Version”: Il Remix che Conquista le Piste da Ballo

È finalmente disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming la nuovadi “”, uno dei brani più apprezzati del 2024. Il DJ e producerha trasformato il successo estivo di Riccardo Ancillotti, pubblicato nell’estate 2024, in uncoinvolgente e ritmato, pensato per accendere ledadi locali e discoteche. Lasarà disponibile su Spotify a partire da mezzogiorno di oggi.Dall’Estate 2024 alledaLae originale di “”, firmata da Riccardo Ancillotti, hato il pubblico durante l’estate 2024, diventando una delle canzoni più ascoltate della stagione. Sulla scia di questo successo, è nata l’esigenza di creare una rivisitazione che potesse trasportare il brano in una nuova dimensione sonora, ideale per il mondo del clubbing.