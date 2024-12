Fanpage.it - José Mourinho: “Nel calcio contano i risultati non la filosofia di allenatori che non sanno vincere”

Il tecnico portoghese sintetizza in poche parole la sua idea di: "Chi segna un gol in più o ne subisce uno in meno, vince. Il resto lo lascio ai fenomeni". E liquida in poche parole la dicotomia che lascia il tempo che trova tra 'sti' e 'giochisti'.