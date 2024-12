Romatoday.it - Jawad Serkess, il 44enne morto nell'incidente in via Prenestina

Leggi su Romatoday.it

Lo scontro non gli ha lasciato scampo.originario del Marocco, èlunedì 30 dicembre in via, all’altezza di via Olevano Romano,a zona di Centocelle-Villa Gordiani. Un impatto con un bus Atac, della linea 170, che stava rientrandoa rimessa di Tor.