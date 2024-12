Oasport.it - Jasmine Paolini: “Contenta della mia prestazione, tutto ha funzionato abbastanza bene. Cobolli pazzesco”

Poche, stringate, ma felici le dichiarazioni dial terminenettissima vittoria su Chloé Paquet in Italia-Francia di United Cup. Anche stavolta appena due i game lasciati all’avversaria, e ora c’è solo l’attesa del 3 gennaio, in cui tornerà in campo.Queste le parolenumero 4 del mondo riportate da SuperTennis: “Sonomia, sono stata sempre concentrata. Penso cheabbia. Sono ancheche Flavio abbia vinto un match straordinario.. Era sotto di un set e di un break. Ha ribaltato il match. Incredibile“.La vittoria ha anche un significato particolare per, che blinda in questo modo senza possibilità di replica la posizione numero 4 del ranking WTA. Questo significa moltissimo in chiave Australian Open: ha la sicurezza, in questo modo, di non avere a che fare con Sabalenka e Swiatek fino alle semifinali, secondo la linea teorica (poi, si sa, la pratica è altra cosa).