Oasport.it - Jannik Sinner alla Opening Week: svelato il secondo avversario. C’è un ultimo precedente da dimenticare

farà il proprio esordio stagionale nella giornata di martedì 7 gennaio, quando sul cemento della Rod Laver Arena di Melbourne affronterà l’australiano Alexei Popyrin in un incontro di esibizione. Il numero 1 del mondo incrocerà il padrone di casa in un incontro utile per scaldare le gambe in vista del primo appuntamento agonistico dell’annata agonistica, ovvero gli Australian Open, primo Slam della stagione in programma proprio in questa città dal 12 al 26 gennaio.Durante la cosiddetta, che prevede un paio di incontri per ogni giocatore, il fuoriclasse altoatesino scenderà in campo anche venerdì 10 gennaio per un’avvincente sfida con il greco Stefanos Tsitsipas. L’ellenico è uno dei pochi giocatori in circolazione ad avere ampiamente in favore i precedenti contro l’azzurro: 6-3 per l’attuale numero 11 del ranking ATP.