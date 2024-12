Ilrestodelcarlino.it - Investe un ciclista e non si ferma. L’uomo è grave

Ieri mattina alle 11 in via Cesenatico, nella località omonima, un 50enne in bicicletta, residente a Cervia, è stato investito da un’automobilista che è fuggito senza prestare soccorso. Il sinistro è stato rilevato dalla polizia locale di Cesena all’altezza dell’intersezione con il viadotto Martin Luther King. L’automobilista si è allontanato in direzione Case Frini.in bicicletta, trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Bufalini e ricoverato, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa. È in prognosi riservata. Gli agenti della polizia locale hanno avviato le ricerche del veicolo coinvolto e hanno provveduto a informare dell’accaduto il magistrato di turno e i familiari del 50enne. Si cercano testimoni per identificare il conducente, invitati a mettersi in contatto con la polizia locale di Cesena.