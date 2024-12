Intesa Sanpaolo da record | nel 2024 registrati 750 mila visitatori nei suoi musei a Milano Napoli Torino e Vicenza

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Nelsono stati 750delle Gallerie d’Italia di, i quattrono,, che nascono dalla trasformazione di palazzi storici di proprietà della Banca precedentemente adibiti a sedi di lavoro: grazie a imponenti interventi di ristrutturazione architettonica, tali edifici di pregio sono diventati luoghi dedicati all’arte e alla cultura per l’esposizione di parte delle oltre 35opere d’arte di cui 3.500 di particolare pregio della collezione di. Di questi, 100sono stati studenti di scuole di ogni ordine e grado, per i quali le attività sono gratuite.L’attività svolta nell’ambito del Progetto Cultura, piano pluriennale di iniziative nato per volontà dell’attuale Presidente Emerito Giovanni Bazoli, ha visto la realizzazione di dodici grandi mostre, 60 incontri collaterali e numerose partnership con istituzioni culturali italiane e straniere.