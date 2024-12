Ilrestodelcarlino.it - Intelligenza artificiale: la nostra provincia tra le prime in Italia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’cresce ma non sfonda ancora tra le impresene, salvo qualcheche eccelle, tra cui la. L’analisi, realizzata da Unioncamere e Dintec sulla base dei dati dell’Osservatorio Punti impresa digitale delle Camere di commercio registra un aumento su scala nazionale rispetto al 2021, quando se ne avvaleva il 5,7% delle aziende: nel 2024 la Ia è entrata a far parte del patrimonio tecnologico dell’11,4% delle attività produttive. Le aziende hanno investito soprattutto nel Cloud (44,4% delle imprese), nei sistemi di pagamento digitali (41,3%) e nella Cybersicurezza (41,2%). Globalmente però i dati mostrano uno sviluppo lento, "anche per questo – considera il presidente di Unioncamere, Andrea Prete – va rafforzata la partnership con i principali enti di ricercani per poter disporre di una rete di strutture verso cui orientare le imprese in modo mirato".