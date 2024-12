Casertanews.it - Influencer casertano tra abusi e inganni: "La mia fidanzata una escort, l'ho scoperto così..."

Leggi su Casertanews.it

Alessandro Rosica, conosciuto sui social come "Investigatoresocial" e noto esperto di gossip con un ampio seguito su Instagram, ha deciso di denunciare pubblicamente una situazione di abuso e inganno che lo ha coinvolto per mesi. Originario di Castel Campagnano, in provincia di Caserta, Rosica ha.