Incubo di Natale a Napoli: 22enne sequestrata e brutalmente picchiata dall'ex fidanzatino

Una vicenda agghiacciante di violenza e sopraffazione ha sconvolto la città durante le festività natalizie. Una giovane di 22 anni è statae costretta a trascorrere oltre 24 ore di terrore in un hotel a Qualiano. Il drammatico episodio si è concluso con l’arresto dell’uomo, un 23enne, rintracciato dai Carabinieri in un bed and .L'articolodiTeleclubitalia.