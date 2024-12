Leccotoday.it - Incidenti sulle piste ai Piani di Bobbio, due giovani infortunati

Leggi su Leccotoday.it

Ancora una giornata, l'ultima del 2024, di grande lavoro per le forze di soccorso aidi. Il primo incidente non si sarebbe verificato in pista, ma sul sentiero in zona parcheggio della cabinovia. La chiamata al 112 è scattata intorno alle 16 di martedì. Sul posto è stata inviata.