Lanazione.it - Incidente: scontro frontale tra due auto, donna trasportata in ospedale, è grave

Capannoli (Pisa), 31 dicembre 2024 –nell’ultimo giorno dell’anno a Santo Pietro in Belvedere, frazione di Capannoli. Unadi 55 anni è statain codice rosso indopo unotra la suavettura e un altro mezzo che procedeva in direzione opposta. Per cause in corso di accertamento le due macchine si sono scontrate frontalmente. Sono stati alcunimobilisti che passavano nella zona i primi a portare i soccorsi. Hanno quindi chiamato il 118 che è intervenuto con due ambulanze. Due i feriti: oltre alla, anche un uomo di 60 anni che guidava l’altrae che è stato trasferito in codice giallo all’di Pontedera. La signora è stata invecea Cisanello. L’è avvenuto intorno alle 17. A intervenire, anche una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa, che si è occupata della messa in sicurezza dei mezzi e che ha coadiuvato il 118 e le forze dell’ordine.