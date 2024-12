Torinotoday.it - Incidente a Torino Lingotto: scontro tra due auto all'incrocio, carburante e detriti sull'asfalto

Leggi su Torinotoday.it

Unè avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 31 dicembre 2024, all'tra via Pio VII e via Duino a. Si è trattato dellofra dueche ha provocato una perdita die di, per cui sono intervenuti anche i vigili del fuoco dal vicino.