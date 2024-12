Thesocialpost.it - Incendio in un appartamento a Torino: muore ragazza di 25 anni

in ununadi 25, due feritiTragedia nella notte a, dove unha devastato unin un palazzo del centro città, causando la morte di unadi 25. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe avvenuto per asfissia a causa del denso fumo sprigionato dalle fiamme. Altre due persone che si trovavano nell’abitazione sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.L’intervento dei soccorsiLe fiamme sono divampate durante la notte, richiedendo l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare l’e mettere in sicurezza l’edificio. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia e i Vigili Urbani, che stanno collaborando nelle indagini per chiarire l’origine del rogo.