Puntomagazine.it - Incendio a Salerno del 23 dicembre, confronto tra valori PM10 in sito e nel centro cittadino

: disponibili ulteriori risultati del monitoraggio degli iquinanti nella zona industriale. Disponibili ulteriori risultati del monitoraggio degli inquinanti atmosferici in corso nella Zona industriale di, all’interno deldi ubicazione dell’impianto di recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani dellaPulita, interessato da undivampato nella notte tra il 22 e il 23scorsi. A darne notizia una Comunicazione dell’Arpac.Con riferimento al periodo di campionamento dal 26 al 27, è stato riscontrato un valore dipari a 1674 ?g/m3 (microgrammi per metro cubo).Il valore risulta superiore sia al valore limite di 40 µg/m3, su anno civile, sia al valore limite di 50 µg/m3, su media giornaliera (decreto legislativo 155/2010),di legge utilizzati a solo scopo comparativo ma non strettamente applicabili al caso in esame.