Baritoday.it - In un box decine di ordigni artigianali e oltre 600 chili di fuochi d'artificio: maxi sequestro nel Barese, due arresti

Leggi su Baritoday.it

69esplosivi improvvisati, per un peso di circa nove, e altri 604circa dipirotecnici di svariata natura sono stati sequestrati dai carabinieri ad Altamura. Il materiale, detenuto illegalmente, era pronto per la vendita in vista della notte di San Silvestro. Due uomini.