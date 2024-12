Lanotiziagiornale.it - In Ucraina le infrastrutture energetiche sono al collasso. L’Italia corre in soccorso di Zelensky stanziando 13 milioni per ricostruire l’infrastruttura elettrica

Su indicazione del ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani,ha stanziato 13di euro per il Fondo di Sostegno per l’Energia dell’. Lo ha reso noto oggi la Farnesina, sottolineando in una nota che “in un momento in cui si intensificano gli attacchi alleucraine, tale decisione rappresenta un passo significativo negli sforzi per ripristinare i sistemi energetici danneggiati dal conflitto”. “Il contributo italiano, uno dei più significativi da parte di un singolo Paese, aiuterà a stabilizzare le forniture elettriche perdi ucraini colpiti dalla guerra, in questo periodo difficile”, si precisa nella nota.“Con questo contributo,conferma il suo costante sostegno alla resilienza del settore energetico ucraino, anche in vista della Conferenza sulla Ricostruzione dell’che si terrà a Roma il prossimo luglio.