Ecodibergamo.it - In Cattedrale la Messa di fine anno: «Apriamo il cuore ai giorni che verranno»

CELEBRAZIONE SOLENNE. Alle 18 di martedì 31 dicembre laina Bergamo presieduta dal Vescovo Francesco Beschi per ringraziare il Signore per il dono dell’appena trascorso e in attesa del nuovo. Come da tradizione, è stato cantato l’antico inno del «Te Deum».