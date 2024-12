Lanotiziagiornale.it - Il Tar del Lazio fa marcia indietro e dopo appena 24 ore revoca la sospensione del Tariffario delle Prestazioni di Specialistica ambulatoriale e protesica

24 ore, il Tar delfando il provvedimento con il quale aveva sospeso ildi, ovvero le cure e legarantite ai cittadini dal Servizio sanitario nazionale (Ssn). Come riporta l’Ansa, a chiedere laè stata l’Avvocatura dello Stato per conto del Ministero della Salute.“Preso atto della dichiarata gravitàconseguenze delladel decreto che determinerebbero il blocco del sistema di prenotazione ed erogazione” dei servizi “con un impatto sulla salute dei pazienti”, il Tar ha deciso dire il decreto confermando l’udienza in camera di consiglio per il 28 gennaio.Il Tar delfa24 oreladeldiSulla decisione del Tar si è espresso il senatore Francesco Zaffini (Fdi), presidente della commissione Sanità e Lavoro di Palazzo Madama, esprimendo “grande soddisfazione”.