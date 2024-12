Agrigentonotizie.it - Il sindaco di Sciacca aderisce al Pd: "Costruiamo una fase nuova con entusiasmo"

Leggi su Agrigentonotizie.it

"In seguito all'appassionato appello della segretaria Dem Elly Schlein, che in questi mesi e a più riprese ha aperto ai comitati civici e ha invocato una partecipazione massiva per il rinnovamento del Pd, ho deciso di aderire, insieme a tanti amici e compagni, al Partito democratico". Lo annuncia.