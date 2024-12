.com - Il signore degli anelli – La guerra dei Rohirrim, recensione: un prequel animato un po’ opaco

La nostrade Il– Ladei, film d’animazione edella trilogia con le voci di Brian Cox e Miranda Otto: lampi sporadici, ma storia e personaggi troppo poco sviluppatiA metà tra anime e film d’animazione tradizionale, Il– Ladeisi presenta comedalle lunghe ambizioni che racconta le origini del leggendario fosso di Helm, attraverso un intreccio più “dritto” e semplice rispetto alla trilogia originale, con una forte protagonista femminile e un villain un po’ troppo monodimensionale.Alle voci originali troviamo due pesi massimi come Brian Cox e Miranda Otto , mentre alla regia vi è il debutto in un’opera destinata alle sale di Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell, Star Wars). Sulla carta un progetto di grande interesse e dal fascino indiscusso, peccato che la scrittura sia molto meno affilata delle spadeuomini della Terra di Mezzo.