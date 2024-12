Formiche.net - Il pragmatismo euroatlantico premia l’Italia di Meloni. La versione di Menia

Leggi su Formiche.net

Si è creata una sorta di positiva congiuntura geopolitica tra i frutti del lavoro di due anni di governo, le relazioni personali della presidente del Consiglio e i cambiamenti epocali che stanno caratterizzando il globo. Il risultato è nella possibilità di dare alun ruolo all’altezza del proprio prestigio per offrire soluzioni pragmatiche e di lungo respiro alle esigenze reali. La sorpresa del 2025? L’intreccio tra Piano Mattei, indopacifico e nuova azione dell’Ue. Così a Formiche.net il vicepresidente della commissione difesa/esteri del Senato, Roberto(FdI).Quali le sfide vinte in politica estera dal governo?Molteplici. La presidenza italiana del G7 ha rappresentato una preziosa cornice per una progettualità che certamente non è nata ieri, ma che ha caratterizzato la politica estera del governo italiano sin dal suo insediamento.