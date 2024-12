Lanazione.it - Il poliziotto gentile. Dopo lungo servizio il saluto di De Servi

Leggi su Lanazione.it

Il vicequestore Davide Desaluta la polizia di Stato e va in pensione32 anni di carriera aldella comunità. Un percorso tutto in crescita il suo. De, montecatinese doc, è entrato in polizia nel 1992, vincendo il concorso da agente. Ha svolto i suoi primi due anni dialla stradale, finché non ha superato la difficile selezione per passare al ruolo di ispettore. Trasferito al commissariato di Montecatini Terme, ha svolto importanti esperienze nel settore della polizia giudiziaria, facendosi apprezzare da superiori e colleghi per la grande professionalità, l’impegno quotidiano e le straordinarie qualità umane. Nonostante il duro lavoro, è riuscito a laurearsi e nel 2011 ha superato la selezione per diventare commissario capo. Trasferito alla questura di La Spezia, ha diretto il reparto volanti, finché non è tornato in Toscana a Lucca, al settore della polizia amministrativa e dell’immigrazione.