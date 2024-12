Il grido di pace il pensiero per Cecilia Sala e le liste infinite della sanità pubblica | cosa ha detto Sergio Mattarella nel discorso di fine 2024

Leggi su Open.online

«Mai come adesso lagrida la sua urgenza». È ancora una volta l’appello a far tacere le armi, su tutti i fronti, ad aprire ildianno di. Nel consueto messaggio agli italiani, il capo dello Stato ricorda i conflitti in corso, la corsa al riarmo, ma anche le sfide dei cambiamenti climatici, delle lunghed’attesadiffusione di modelli di violenza tra i giovanissimi. Nei circa quindici minuti dirivolge unanche a, la giornalista 29enne incarcerata a Teheran dal 19 dicembre scorso.L’appello alla«Nella notte di Natale si è diffusa la notizia che a Gaza una bambina di pochi giorni è morta assiderata», ricorda il presidenteRein apertura del suo