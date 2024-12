Quotidiano.net - Il discorso di Mattarella convince tutti. Meloni: “Grazie per il richiamo al patriottismo”

Roma, 31 dicembre 2024 – Un plauso bipartisan per ildi fine anno del presidente. In particolare, è unanime il coro di condivisione delle parole sulla pace, sulla speranza e sulla coesione. Ma anche sul disagio dei giovani, contro i femminicidi e sul clima. I primi a esprimere apprezzamento e gratitudine sono il presidente del Senato e il presidente della Camera. “Dal Presidente Sergioanche quest’anno arriva un messaggio forte e chiaro sui temi più rilevanti della Repubblica: dalla pace ai femminicidi, dalla violenza alla necessità di coltivare il rispetto verso il prossimo, fino al senso dideclinato nell’assunzione di responsabilità di chi opera in teatri operativi difficili o nel campo della sicurezza delle nostre piazze, nel rispetto dei valori costituzionali”, afferma Ignazio la Russa.