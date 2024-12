Quotidiano.net - Il discorso del presidente Mattarella, “le vittime civili delle guerre turbano le nostre coscienze”

Roma, 31 dicembre 2024 - Il decimodi fine anno delSergioinizia dagli auguri agli italiani per un tempo migliore. “Non è solo un rito ma la dimostrazione della nostra natura più autentica”. Poi subito un riferimento alle. “Lele”, dice il capo dello Stato. Poi un riferimento alla giornalista Cecilia Sala. “Interpreto, in queste ore, l’angoscia di tutti per la detenzione di Cecilia Sala. Le siamo vicini in attesa di rivederla al più presto in Italia”. Un messaggio diretto ai cittadini, nello stile diretto e quasi confidenziale del capo dello Stato, che segnala i problemi ma ha sempre uno sguardo rivolto alla speranza. Con temi che stanno molto cari al, a cominciare dalla partecipazione dei cittadini, che è poi il sale della democrazia.