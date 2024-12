.com - Il 2024 dell’Inter, dalla seconda stella al passaggio di proprietà

(Adnkronos) – Ilè coto di sorrisi. Quelli arrivati per il ventesimo scudetto e per la qualificazione al nuovo Mondiale per Club del prossimo anno, ma anche per l’avvio di una stagione che promette scintille su più fronti. Con la squadra di Inzaghi di nuovo candidata a un ruolo da protagonista in tutte le competizioni. Ilresterà nella storia del club e per sempre nella memoria dei tifosi perché legato alla. Il ventesimo scudetto, obiettivo dichiarato e portato a casa al termine di un percorso costante ed esaltante, segnato da diverse prove di forza. Come il poker di vittorie consecutive con quattro reti segnate, contro Roma (2-4), Salernitana (4-0), Lecce (4-0) e Atalanta (4-0) a febbraio. Il momento in cui forse, più di altri, la superiorità della squadra è apparsa evidente rispetto alla concorrenza.