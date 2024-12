Laverita.info - I regali di fine anno dell’Ue a Berlino: sì ad altri maxi aiuti di Stato green

Via libera della Commissione a tre progetti tedeschi su Lng, carburanti eco per l’aviazione e combustibili da rinnovabili. Dal Covid, la Germania spadroneggia: sussidi per il 2,2% del Pil contro lo 0,7% dell’Italia.