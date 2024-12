Lapresse.it - I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2024

Da Sandra Milo a Shannen Doherty, da Gigi Riva a Donald Sutherland. Sono tanti iche abbiamo perso nel.Il 4 gennaio è morto a 80 anni David Soul, l’indimenticabile Ken Hutch, il biondo del telefilm Starsky & Hutch cult degli anni 80. Il 22 gennaio ci haGigi Riva, miglior marcatore di sempre della nazionale italiana e uomo simbolo del Cagliari calcio L’11 marzo è stato il giorno dell’addio a Sandra Milo. L’attrice e conduttrice si è spenta all’età di 90 anni.Il primo di giugno è morto Philippe Leroy. Attore francese, ma conosciutissimo anche in Italia, ha dato il volto a Yanez de Gomera in Sandokan, del 1976.Il 20 giugno se n’è andato un gigante del cinema internazionale come Donald Sutherland. Aveva 88 anni. Tra i 200 film a cui ha partecipato anche Novecento (1976) di Bertolucci, Il Casanova di Federico Fellini (1976).