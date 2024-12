Sport.quotidiano.net - I nerazzurri atterrati ieri: giovedi’ il match. L’Inter già in Arabia con la Dea nel mirino. Inzaghi senza Acerbi, Pavard e Di Gennaro

Dopo l’allenamento al mattino,nel primo pomeriggio perè ufficialmente iniziata la missione Supercoppa con la partenza da Malpensa alla volta di Riad, dove giovedìaffronterà l’Atalanta nella prima semifinale della final four che mette in palio il trofeo. Assenti, come previsto,e il terzo portiere Di, che stanno ancora recuperando dai rispettivi infortuni (perl’obiettivo è averli nuovamente a disposizione per la trasferta di Venezia del 12 gennaio). In vista della gara con l’Atalanta, Simoneha ben chiare le idee sulla formazione, volendosi affidare ai titolari di sempre: davanti a Sommer, Bisseck, De Vrij e Bastoni, con Dumfries e Dimarco esterni, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan a centrocampo, davanti la coppia Lautaro-Thuram.