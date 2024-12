Avellinotoday.it - Grottaminarda, Nicola Cataruozzolo (Pd): "Il partito non assumerà atteggiamenti pilateschi"

Leggi su Avellinotoday.it

In seguito alle dimissioni di Marilisa Grillo, dalla carica di assessore del comune di, ildemocratico non ha preso alcuna decisione al riguardo per non essere invadente nelle azioni e negli atti amministrativi.Concepiamo ildistinto dai gruppi di interesse e.