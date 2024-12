Quifinanza.it - Gli italiani non hanno fiducia nel futuro, per il 2025 i pessimisti superano gli ottimisti

Leggi su Quifinanza.it

L’inizio di un nuovo anno è da sempre il momento ideale per fare un punto sullo stato delle cose e guardare al. Ilsi apre con glichediversi elementi di preoccupazione, dal perdurare delle guerre alle stime di riduzione di crescita del Pil nazionale, passando per il possibile cambiamento degli assetti del mondo con il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump. Questi elementi riducono, secondo l’ultimo sondaggio Ipsos, la percentuale di coloro che guardano alcone ottimismo, il 32%, di poco superiori rispetto ai, fermi al 31%.Le preoccupazioni deglinelCosì come rivelato da Ipsos, il deterioramento del numero diverso il(situazione economica migliore per i prossimi tre anni) dipendono dai dubbi crescenti in merito ad alcuni interessi primari.