Quotidiano.net - Giorgia Meloni e Sergio Mattarella: colloquio su patriottismo e sfide globali

Leggi su Quotidiano.net

"Il Presidente del Consiglio,, ha avuto un cordialetelefonico con il Presidente della Repubblica,, nel corso del quale ha espresso al Capo dello Stato l'apprezzamento personale e del Governo per il messaggio di fine anno". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi in cui si spiega che nel corso della premier "ha apprezzato il richiamo del Presidente al valore fondante del, come motore dell'azione quotidiana e sentimento vivo che muove l'impegno di quanti sono al servizio della cosa pubblica e della comunità nazionale". Nelha espresso "piena condivisione sulla necessità di affrontare il crescente disagio che attraversa le giovani generazioni, proponendo risposte concrete ed efficaci", e la nota definisce "altrettanto condivisibile il richiamo ai positivi segnali macroeconomici, in particolare sull'export e sull'occupazione, con il contestuale impegno ad intensificare l'azione per ridurre le aree di precarietà e lavoro povero".