Gaza distribuite alla popolazione della Striscia 19 tonnellate di cibo e medicinali donate da aziende italiane

Continua la distribuzione di alimentari epalestinese con l’iniziativa del governo italiano Food for. Il 27 e il 28 dicembre – riferisce una notaFarnesina – sono statedi, a cura di “Rahma Worldwide”, 19di aiuti alimentari italiani, donati daaderenti a Coldiretti e Confagricoltura. Gli aiuti sono arrivati in aereo ad Amman. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ringraziato chi partecipa al progettoFarnesina assieme alle organizzazionisocietà civile italiana: “L’Italia vuole essere protagonista di solidarietà, per alleviare le sofferenze di chi soffre per questa guerra”. L’iniziativa ha preso il via lo scorso marzo su iniziativa del Maeci, in collaborazione con Onu, Croce Rossa, Mezzaluna Rossa e World Food Program.