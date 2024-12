Lapresse.it - Gas, da domani stop transito da Russia attraverso Ucraina

Non è previsto nessun ordine di consegna di gas russo da parte di Gazproml’, 1° gennaio 2025. Lo riferisce l’operatore ucraino del sistema di trasporto del gas, citato da Interfax. Il contratto diquinquennale della russa Gazprom con l’Naftogaz è scaduto oggi, 31 dicembre 2024, e la parteaveva annunciato che non intendeva rinnovarlo.Non sono quindi state registrate prenotazioni per ildel gasl’, come invece è consuetudine nel mercato europeo.