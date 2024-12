Spazionapoli.it - Futuro Raspadori, mossa a sorpresa di Conte: tifosi spiazzati!

Napoli Calcio Ultimissime – Sono giorni molto importanti per ildi Giacomo. Antonioha deciso ildell’azzurro. Il mercato del Napoli passa anche dalle cessioni. La prossima sessione si aprirà il prossimo 2 gennaio ed inevitabilmente avrà come protagonista il club azzurro capitanato da Aurelio De Laurentiis. Il patron vuole allestire una squadra ancor più competitiva, ma prima bisognerà occuparsi anche delle cessioni. Da diverse settimane, anche Giacomoè stato inserito nella lista dei possibili partenti, anche se nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli.blinda: no alla cessione!Ildi Giacomoè stato finalmente delineato. L’ex Sassuolo raramente ha vissuto momenti felici a Napoli, ma la rete decisiva contro il Venezia rappresenta uno dei punti più alti da quando veste l’azzurro.