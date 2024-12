Davidemaggio.it - Furia Helena al Grande Fratello: “Shaila ho voglia di aggredirti… Jessica, hai solo una faccia di p*ttana”

E’ l’ultimo giorno dell’anno, ma alsi respira un’aria decisamente poco festiva. Complici i vari argomenti affrontati nella ventesima puntata,Prestess si è resa protagonista di tre scontri piuttosto accesi conGatta, Ilaria Galassi eMorlacchi. E non sono mancate delle parole piuttosto pesanti pronunciate dalla brasiliana.vsè apparsa nervosa sul finire della puntata. A far scattare per prima la modella è stata la nomination di. Prestess si è difesa dando della falsa alla coinquilina. Epiteto che non ha fatto scomporre più di tanto l’ex velina:Perché ti sei avvicinata a me? Quindi la falsa sei tu, amore. Sono il tuo specchio, guardati. Sono come te perciò ti dà fastidio, perciò ti innervosisci perché sono uguale a te.