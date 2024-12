Lidentita.it - Francesco Spagna, Antropologo sfruttato come prof per 20 anni fa causa all’Università

Leggi su Lidentita.it

Ventotto pagine di curriculum scientifico-didattico disponibili in rete, a testimonianza di una ventennale attivitàessionale di prim’ordine in uno dei templi della cultura italianal’Università di Padova, suggellata da numerose pubblicazioni, non bastano finora al, apprezzatodi 62, per essere equiparato sul piano economico a un docente di ruolo .per 20faL'Identità.