Ilfattoquotidiano.it - Florida, treno colpisce camion dei pompieri: 15 feriti. Il video dell’impatto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unsi è scontrato con undei vigili del fuoco in, provocando 15. Le autorità hanno già avviato un’indagine. Fra i 15ci sono tre, trasportati in ospedale in condizioni stabili. I 12 passeggeri hanno riscontrato ferite minori ma sono in ospedale per dei controlli.L'articolodei: 15. Ilproviene da Il Fatto Quotidiano.