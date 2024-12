Parmatoday.it - Fidenza: approvato il bilancio di previsione 2025-2027

“Unsolido che non solo dà il via ad un nuovo mandato amministrativo ma affronta in modo netto la nuova fase economica in cui èentrato il Paese fissando un principio cardine: la qualità dei servizi deve essere una priorità”. Così il sindaco Davide Malvisi ha commentato l'approvazione.