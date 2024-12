Iltempo.it - Ferragni chiude il 2024 "nel modo più sfigato possibile": l'imprevisto

«Ho concluso l'anno in bellezza». Chiara, uno dei personaggi più cliccati in rete nel, fa il bilancio dell'anno che sta per finire. «Ho concluso l'anno in bellezza», dice sui social l'influencer. La fine del matrimonio con Fedez, il Pandoro-gate, la nuova vita sentimentale: ora il peggio è alle spalle. Per fortuna. Ma l'anno che sta per finire regala l'ennesima sorpresa all'imprenditrice digitale. Un incidente in montagna ha preso alla sprovvista: «Ho concluso l'anno in bellezza. Chi è che si è rotto il mignolino del piede destro l'ultimo dell'anno, quando deve ancora sciare e fare mille attività nei prossimi giorni?», scrive. Su TikTok rivela anche ilin cui se lo è rotto. «Uno pensa che me lo sia rotto facendo scii, correndo, attività strana. no. Contro un ca**o di spigolo, nelpiù», conclude l'influencer.